Semob participa com várias ações da operação Verão da Gente

O Verão da Gente é uma operação especial da Prefeitura Municipal de Belém em Mosqueiro, Outeiro, Cotijuba e Icoaraci, durante o período mais quente e alegre de nossa cidade. Com a presença dos representantes das secretarias envolvidas, o prefeito Edmilson Rodrigues fez a abertura oficial dessa operação na manhã desta quarta-feira, 9 de junho, nas orlas de Icoaraci e de Outeiro, numa ação integrada com as administrações regionais. De acordo com o prefeito de Belém, essa iniciativa é parte integrante de uma abordagem mais humanizada para o desenvolvimento do município, e que implica numa escuta mais atenta aos nossos problemas e numa busca compartilhada de soluções.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) participa com importantes ações no Verão da Gente. A titular da SeMOB, Ana Valéria Borges, explicou que as ações estão previstas para o transporte coletivo e o trânsito urbano, em conjunto com as secretarias municipais de Urbanismo (Seurb) e de Saneamento (Sesan) e agências distritais.

Confira as ações:

• reforço da fiscalização do transporte coletivo (rodoviário e hidroviário) e do trânsito;

• orientação dos usuários do transporte coletivo quanto ao cumprimento do protocolo sanitário contra a Covid-19 (promovendo o distanciamento físico e uso correto de máscaras, evitando aglomeração);

• campanha de educação para o trânsito;

• manutenção, substituição e implantação de abrigos nos pontos de ônibus;

• revitalização/implantação de sinalização gráfica (horizontal e vertical) nas vias com adequadas condições de pavimento;

• ampliação e recuperação da malha cicloviária nas vias com adequadas condições de pavimento.

Com isso, em julho, a SeMOB busca, em conjunto com todos os órgãos da Prefeitura de Belém, dar boas-vindas ao verão amazônico, preparando os distritos para bem acolher os veranistas e fazer deste período um verão com a cara de nossa gente.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém