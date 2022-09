Semob prepara esquema especial no trânsito em Belém para o domingo (2) de eleições

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou ás empresas que no domingo (2) dia que ocorre as eleições do primeiro turno 2022, seja adotada no período de 7h às 17h, a totalidade da frota em operação, em todas as linhas de ônibus que atendem a Belém e região metropolitana. A medida tem como objetivo garantir que o leitor chegue aos eu local de votação com tranquilidade.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TER-PA), no dia da votação exatos 1.065.620 eleitores vão às urnas na capital paraense para a escolha de seus representantes à presidência da República, ao Senado Federal e aos parlamentos federal e estadual. Elas estarão presentes em 2.860 seções eleitorais, distribuídas em 355 locais de votação, sendo 332 urbanos e 4 ribeirinhos.

No domingo a rua João Diogo, no trecho entre Trav. São Francisco e Av. 16 de Novembro, local da sede do TRE-PA, ficará temporariamente interditado, a partir das 6h da manhã.

O supervisor de fiscalização de trânsito, Elias Jardim, informou que a partir das 6h da manhã, serão destacados agentes para a travessa Pirajá, entre Rua do Arame e avenida Marquês de Herval, nas imediações da Central de Atendimento ao Eleitor (CAE).

“Dependendo da movimentação e por orientação da presidência do TER, o trecho poderá ser interditado, principalmente, depois da votação e início da apuração e totalização dos votos”, observou Jardim, orientando os moradores da área a portar comprovante de residência para transtornos, caso precisem sair de casa.

A Semob contará com agentes na central de monitoramento, localizada nas dependências do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), e a fiscalização do agentes receberá o reforço das câmeras de monitoramento do CICC. Segundo Elias Jardim, no primeiro momento cera feita a orientação e, se for o caso, a orientação.

Os itinerantes das linhas de ônibus que trafegam no trecho interditado nas mediações do Tribunal Regional Eleitoral serão desviados temporariamente da seguinte forma: rua João Diogo, Trav. São Pedro, rua Avertano Rocha, Av. 16 de Novembro, a destino.

Foto: Ascom Semob