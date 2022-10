Semob realiza 186 atendimentos na praça Dom Alberto Ramos, que teve sinalização horizontal revitalizada

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) participou da Ação Social e de Cidadania promovida pela Prefeitura de Belém, neste sábado, 15, na praça Dom Alberto Ramos, na Marambaia.

A praça Dom Alberto Ramos, na Marambaia, também teve a sinalização horizontal revitalizada e agora conta com nova pintura de faixa de pedestre. Agentes estiveram orientando o trânsito no local pela manhã, garantindo a segurança e a fluidez do trânsito durante o evento.

Serviços – Das 8h às 12h, foram ofertados serviços de pedido de emissão de meia-passagem, passe sênior, passe especial e credencial de estacionamento, além de credenciamento de mototáxi e jogão educativo.

A profissional autônoma Dayse Wanzeler esteve na ação em busca da 1ª via do cartão Especial para o seu filho. “Eu tentei tirar no ano passado, mas não consegui. Hoje vim trazer o novo laudo e já pude dar entrada no pedido do cartão. É um alívio, ajudou muito essa ação aqui no bairro”, afirma.

A dona de casa Tatiane Sodré aproveitou para dar entrada no pedido de emissão das carteirinhas de meia-passagem do filho Thiago, de 14 anos, e da caçula, Thais, de 8 anos. “Gostei do atendimento. Foi rápido e deu pra resolver tudo de uma vez só”, conta.

Já a autonôma Marcela Nascimento veio apenas aproveitar a ensolarada manhã de sábado para passear na praça com a filha Manuela Patrícia, de 6 anos. A garota se encantou com o jogo de tabuleiro gigante montado pelos agentes de educação para o trânsito logo no portão de entrada da praça. “Viemos só dar uma olhadinha. É bom ver a praça sendo bem cuidada de novo”, disse Marcela Nascimento.

Atendimentos – Ao todo, foram 186 atendimentos feitos pela Semob durante a ação. Deste total, foram 39 pedidos de emissão de carteira de meia-passagem (1ª e 2ª vias); 30 cartão Sênior (1ª e 2ª vias); 6 requisições de agendamento para 1ª via do cartão Especial e emissão de 2ª via; 7 credenciais de vaga para estacionamento (Idoso e PCD); 7 biometrias faciais; 15 alunos com problemas com a documentação; e 30 pedidos de informação em geral.

Os serviços foram ofertados pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau) da Semob, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos de Belém (Setransbel).

A Semob ofereceu ainda ações educativas para 52 crianças.

Texto: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob