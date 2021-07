SeMOB realiza ação itinerante para emissão de 1ª via da Meia-Passagem, em Mosqueiro

Os estudantes de escolas localizadas em Mosqueiro poderão receber a 1ª via da Meia-Passagem estudantil, na própria ilha. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) vai realizar uma ação itinerante, a partir da próxima terça-feira, dia 6 , durante todas as terças-feiras de julho (6, 13, 20 e 27), no horário de 9 às 15 horas, na Escola Municipal Abel Martins, localizada no bairro Carananduba. Para o atendimento, o aluno precisa agendar data e hora, por meio do site http://www.passefacil.com.br . Uma vez na página, basta clicar agendamento 1ª via de estudante Mosqueiro.

“Essa ação é importante aos estudantes de Mosqueiro, pois, vai facilitar que o aluno possa obter o documento sem precisar gastar dinheiro com a passagem, que é diferenciada, para se deslocar até o posto de São Brás”, explicou a coordenadora de Atendimento ao Usuário (COAU), Patrícia Ellen Conceição, reforçando que só serão atendidos os alunos que estudam em Mosqueiro.

O evento será coordenado pela COAU, vinculada à diretoria de Transporte da SeMOB, dentro da Operação Verão da Gente, da Prefeitura de Belém. A COAU Itinerante ocorrerá em parceria com o SETRANSBEL e Agência Distrital de Mosqueiro. A previsão de atendimento por dia é de 150 pessoas, com um total de 600 pessoas atendidas nos quatro dias de ação..

Também serão oferecidos os atendimentos para a de 1ª e 2ª vias do Cartão Sênior, 2ª via do Cartão Especial e 1ª e 2ª vias da Credencial de Estacionamento. “Para esses serviços, não precisa agendar o atendimento. Basta se dirigir à escola”, explicou Patrícia Ellen Conceição. Segundo ela, como se trata de uma ação social, não será cobrada taxa para 2ª via.

Documentos – Para a emissão da 1ª via da meia-passagem, o estudante deve apresentar original e cópia do RG e se for menor de idade e não tiver o documento de identidade, pode apresentar a certidão de nascimento, do comprovante de residência e uma foto 3×4. Já para a 2ª via do Passe Especial, original e cópia do RG, do comprovante de residência, Boletim de Ocorrência ou o cartão danificado e uma foto 3×4.

Para a 1ª e 2ª vias do Passe Sênior, é necessário apresentar original e cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3×4. Para a 2ª via também é necessário acrescentar o Boletim de Ocorrência ou o cartão danificado. Quem for buscar atendimento para a emissão de credencial de estacionamento (1ª e 2ª vias) deve apresentar original e cópia do RG ou CNH, comprovante de residência e CRLV do veículo. Para a 2ª via, acrescentar o Boletim de Ocorrência ou a credencial danificada.

Serviço:

Local da ação: Escola Municipal Abel Martins, na avenida Lalor Mota, em Carananduba.

Dias: 6, 13, 20 e 27 de julho de 2021.

Horário: de 9 às 15 horas

Prestação de serviços:

· 1ª via da Meia-passagem, com agendamento prévio feito pelo site Passe Fácil

· 1ª e 2ª vias do Passe Sênior.

· 2ª via do Passe Especial.

1ª e 2ª vias da Credencial de Estacionamento.