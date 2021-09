SeMOB reforça frota de veículos para Mosqueiro e registra baixa demanda

Apesar da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) determinar o reforço operacional da linha de ônibus para a ilha de Mosqueiro, provisoriamente, no final de semana que antecedeu o feriado prolongado do Dia da Independência, poucas pessoas procuraram pelo serviço. Para atender um esperado aumento da demanda previsto, a SeMOB determinou de sexta-feira, 3, até a próxima terça-feira, 7, o incremento de dez ônibus da linha Mosqueiro-São Brás. No total, 28 veículos estão atendendo diariamente a população.

Segundo o agente de transporte Gerson Miranda, “o movimento foi fraquíssimo, no fim de semana. Muito aquém da expectativa da SeMOB. No sábado, dia 04, foram 42 viagens realizadas por dez empresas. Nesse dia, passaram pelo terminal de Mosqueiro, em São Brás, 1.470 passageiros. Já no domingo, dia 05, de 04:30 até o final da manhã, foram 22 viagens feitas por nove empresas, com o embarque de 770 passageiros.

“A lotação se manteve na média, pois precisamos trabalhar com folga para não dar atraso e nem lotação acima do permitido pelo decreto”, explicou o agente de transporte, informando que o intervalo entre as viagens foi de 20 minutos. Todos os cuidados com o protocolo anti-covid foram seguidos, como o distanciamento social no embarque e orientação quanto ao uso de máscara e do álcool em gel.



Texto: Rosangela Gusmao