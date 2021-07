SeMOB registra baixa procura pela meia-passagem em ação itinerante no Mosqueiro

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) registrou baixa procura de estudantes de Mosqueiro, pela meia-passagem, no primeiro dia de atendimento, nesta terça-feira, dia 6, na ação itinerante da SeMOB, realizada pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (COAU). A ação conta com a parceria do Setransbel e Agência Distrital de Mosqueiro (Damos) e ocorrerá durante as terças-feiras do mês de julho, na escola municipal Abel Martins, no bairro Carananduba, dentro da Operação Verão da Gente, da Prefeitura de Belém.

Os próximos atendimentos vão ocorrer nos dias 13, 20 e 27 de julho, sempre de 9 às 15 horas. A coordenadora da COAU, Patrícia Ellen Conceição, orientou que, para agendar dia e hora ao atendimento da 1ª via da meia-passagem, o aluno deve acessar o site do Passe Fácil.

Além da emissão da 1ª via da meia passagem, a ação itinerante da SeMOB disponibiliza os serviços de 1ª e 2ª vias do Cartão Sênior , 2ª via do Cartão Especial e credencial para estacionamento. Patrícia Ellen alerta que, para esses serviços, não há necessidade de agendamento. Basta ir direto à escola solicitar o atendimento. O mais importante é que, por se tratar de uma ação social, não será cobrada a taxa para a emissão de 2ª via.

A média de atendimento prevista por cada dia de ação é de 150 pessoas. Nesta terça-feira, porém, para a 1ª via da meia-passagem, dos 89 agendados, 60 compareceram. Desse total, 55 alunos concluíram o processo de solicitação dos seus cartões e cinco alunos não puderam fazer o procedimento devido à documentação incompleta.

Para o passe especial, passe sênior e credencial de estacionamento, concluíram o procedimento de solicitação, quatro usuários de passe especial, cinco usuários de passe sênior (sendo três para 1ª via e duas para 2ª via) e quatro usuários da credencial de vaga para estacionamento (1ª via). Seis usuários de passe sênior não puderam efetuar sua solicitação em virtude de documentação incompleta.

A coordenadora reforça a importância do comparecimento dos maiores de 60 anos para solicitar o cartão Sênior, pois, este garante agilidade e conforto no embarque de idosos, “sem contar que, com o cartão, o idoso pode transpor a catraca e não ficar restrito apenas aos assentos localizados na parte da frente do coletivo”, explicou a coordenadora. A entrega dos cartões e de credenciais está prevista para os dias 11 e 12 de agosto deste ano, também na Escola Municipal Abel Martins, de 9 às 15 horas.

Apesar da baixa demanda, os moradores que compareceram ao atendimento, aprovaram a iniciativa da SeMOB. “É muito top essa ação, porque é difícil a gente, que mora aqui em Mosqueiro, ter que se deslocar até São Brás para tirar o documento”, afirmou Silvana da Silva Carvalho, que levou a filha Rafaela para tirar a 1ª via da meia-passagem estudantil. Segundo ela, já é uma economia no orçamento. Dona Lucicleia dos Reis Rocha levou o filho especial para tirar a 2ª via Especial. “Para mim é muito bom, porque é aqui perto de casa, não tem aquele sufoco de ir a Belém de ônibus”.

Documentos – Para a emissão da 1ª via da meia-passagem, o estudante deve apresentar original e cópia do RG e se for menor de idade e não tiver o documento de identidade, pode apresentar a certidão de nascimento, do comprovante de residência e uma foto 3×4. Já para a 2ª via do Passe Especial, original e cópia do RG, do comprovante de residência, Boletim de Ocorrência ou o cartão danificado e uma foto 3×4.

Para a 1ª e 2ª vias do Passe Sênior, é necessário apresentar original e cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3×4. Para a 2ª via também é necessário acrescentar o Boletim de Ocorrência ou o cartão danificado. Quem for buscar atendimento para a emissão de credencial de estacionamento (1ª e 2ª vias) deve apresentar original e cópia do RG ou CNH, comprovante de residência e CRLV do veículo. Para a 2ª via, acrescentar o Boletim de Ocorrência ou a credencial danificada.

Serviço:



Local da ação: Escola Municipal Abel Martins, em Carananduba.

Dias: 13, 20 e 27 de julho de 2021.

Horário: de 9 às 15 horas

Prestação de serviços:

· 1ª via da Meia-passagem, com agendamento prévio feito pelo site Passe Fácil

· 1ª e 2ª vias do Passe Sênior.

· 2ª via do Passe Especial.

· 1ª e 2ª vias da Credencial de Estacionamento.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém