Semob retoma atendimento em posto de shopping em Belém nesta segunda-feira

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) inicia nesta segunda-feira (7) o atendimento em seu posto, localizado na Estação de Cidadania, no shopping na Padre Eutíquio. Esse atendimento acontece todos os dias de 10h as 15h por ordem de chegada.

Recursos de defesa de autuação/penalidade de trânsito, de indicação de real condutor e na impressão de boletos de pagamentos de multas podem são alguns dos serviços que podem ser realizados. De acordo com a Semob, a expectativa é de 50 atendimentos diários.

A Estação de Cidadania está localizada no primeiro piso do Shopping Pátio Belém. Além do posto da SeMOB, funcionam outros órgãos como: Detran, Sefin, Hemopa, Receita Federal, Defensoria Pública, Iasep, Cosanpa, Sine, Polícia Federal, Sead e Procon.

