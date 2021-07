SeMOB reúne com cooperativa de ônibus para regularização da frota de Mosqueiro

Pendências documentais para a regularização dos veículos da cooperativa Transmosqueiro foram tratadas na reunião entre gestores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SeMOB) e representantes da Transmosqueiro, cooperativa que opera no serviço de transporte suplementar em Mosqueiro.

Segundo a superintendente da SeMOB, Ana Valéria Borges, o processo administrativo de regularização de veículos junto aos setores competentes da SeMOB e do Detran/PA requer uma cuidadosa averiguação, com a análise da documentação obrigatória para o procedimento solicitado (e que deve ser entregue de forma completa pela empresa) e a necessária vistoria nos veículos, conferindo desta forma, maior segurança jurídica, tanto à SeMOB e ao Detran, quanto à empresa operadora, bem como a segurança do serviço ofertado ao usuário. “A preocupação da SeMOB é garantir uma prestação adequada do serviço para os usuários”, afirma a superintendente.

Documentos do veículos precisam de regularização

No caso da Transmosqueiro, a maioria dos veículos se encontra com pendências documentais, tendo sido aprovado um único micro-ônibus no exame documental. Tal situação foi comunicada aos representantes da cooperativa, os quais assumiram o compromisso de sanar as pendências apontadas.

“Na segunda-feira, já vamos entregar a documentação que está faltando para os demais veículos, para que sejam liberados ainda na semana que vem”, explicou o presidente da Transmosqueiro, Carlo Augusto Silva.

Além da superintendente da SeMOB, Ana Valéria Borges, também participaram da reunião, o diretor de Transporte, Fernando Pinho, e o diretor geral, José Roberto de Oliveira.

Texto: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom