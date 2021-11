Semob transfere pontos terminais das linhas Arsenal e Cipriano Santos-Presidente Vargas

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que vai transferir de local, temporariamente, os pontos terminais das linhas dos ônibus 318 (Arsenal) e 328 (Cipriano Santos /Presidente Vargas), durante a realização de uma obra de reconstrução de duas pontes, no bairro do Guamá. Executada pelo Governo do Estado, a obra vai abranger as pontes nas avenidas Tucunduba com Cipriano Santos, entre rua Segunda de Queluz e avenida Tucunduba.

Considerando a manutenção da operação na área, o ponto terminal da linha 318 (Arsenal), que se encontra na rua Jabatiteua com a passagem São Francisco, será deslocado para a rua Jabatiteua próximo à passagem Vinte e Sete de Dezembro, em frente à garagem da empresa Arsenal.

O ponto terminal da linha 328 (Cipriano Santos /Presidente Vargas), que se encontra na rua Cipriano Santos com a avenida Perimetral, vai ser transferido para a rua Roso Danin, em frente à praça Helena Coutinho. A Superintendência determinou, por meio da publicação de Ordem de Serviço, que as mudanças entram em vigor a partir desta sexta-feira, 5, até a conclusão das obras.

Também no período da reforma realizada pelo Governo, o itinerário da linha de ônibus 328 (Cipriano Santos /Presidente Vargas) será desviado, provisoriamente, da seguinte forma: no sentido bairro-centro, seguindo pelo Terminal Rodoviário de Belém, rua Roso Danin, rua Segunda de Queluz, avenida Ceará, avenida Governador José Malcher, a destino. Já para o sentido centro-bairro, o acesso é pela avenida Almirante Barroso, avenida Ceará, rua Segunda de Queluz, rua Roso Danin e Terminal Rodoviário de Belém.

Texto: Leonardo Fernandes

Foto: Divulgação