Sempre dois, sempre em motocicleta: bandidos baleiam segurança de loja, em Ananindeua

Na manhã deste sábado, 28, um homem, ainda não identificado, foi baleado no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Segundo informações do 6º Batalhão de Polícia Militar, o atentado ocorreu por volta das 8h, na frente de uma loja de materiais de construção – de onde vítima seria segurança -, na Estrada do Icuí, próximo da avenida Independência.

Segundo a polícia, dois homens chegaram em duas motocicletas e deram diversos tiros na vítima, que estava na frente do estabelecimento comercial. Logo após os tiros, ele foi cercado de curiosos enquanto os criminosos fugiam em alta velocidade.



O caso foi registrado na Unidade de Polícia Integrada do Icuí, que fica perto do local do crime. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e o homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência.

Por Emanuel Maciel

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução