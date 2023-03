Semsa promove ação de saúde bucal aos pacientes do Capsi, em Santarém

Com o tema “Acessibilidade gera sorrisos”, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou ação alusiva ao Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado ontem, segunda-feira, 20. A atividade contou com a parceria da Divisão de Saúde bucal e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi) e o apoio dos acadêmicos do curso de Odontologia do Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes).

Durante a ação, o consultório odontológico portátil da Semsa realizou limpezas dentárias, restaurações, extrações e encaminhamentos para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), quando necessário. Além disso, os pacientes e os responsáveis puderam entender a evolução da cárie e tirar todas as suas dúvidas sobre escovação, higiene bucal e prevenção de doenças originárias na boca. Posteiormente, receberam um kit de saúde bucal contendo uma escova, um creme e um fio dental para colocarem em prática os ensinamentos.

O coordenador de Saúde Bucal da Semsa, Jey coelho, explicou a importância da ação. “Essa atividade é de extrema importância para promoção à saúde bucal das crianças e adolescentes atendidos no centro de atenção psicossocial. O hábito de cuidar dos dentes e da boca é essencial para prevenir doenças. Estamos aqui com o nosso consultório odontológico portátil, com os nossos profissionais para fazer o que mais amamos que é cuidar de sorrisos”.

O coordenador do Capsi, Marlon Marinho, destacou que a ação fortalece a autoestima das crianças e adolescentes. “A saúde bucal está diretamente ligada com a autoestima do paciente e impacta diretamente em sua saúde mental. Agradecemos a parceria com a Divisão de Saúde Bucal que veio até o centro realizar essa linda atividade com a oferta de serviços e orientações sobre a saúde bucal de forma lúdica e divertida”.

A titular da Semsa, Irlaine Figueira, pontua que ações conjuntas são essenciais para efetivação das políticas públicas inclusivas do SUS. “Como gestão, nós temos a responsabilidade e o compromisso de traçar estratégias para atender toda a população. E hoje pudemos ver isso acontecer de maneira tão bonita e eficiente. É trabalhando em conjunto que podemos proporcionar uma assistência integral de saúde bucal humanizada e inclusiva”.

ESTRUTURA

Atuam 44 equipes de saúde bucal na zona urbana, planalto e rios, com atendimentos na atenção primária, especializada, urgência e emergência. Todos possuem consultórios completos com cadeira odontológica, sugador, refletor, mocho, compressor, autoclave, fotopolimerizador, entre outros.

Imagem: Agência Santarém