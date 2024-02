Semtur participa de reunião sobre formação de consórcio de turismo entre Santarém e Macapá

O secretário municipal de Turismo, Alaércio Cardoso, participou ontem, sexta-feira, 02, em Belém, de reunião para tratar sobre a formação de um consórcio entre os municípios de Santarém e a Macapá (AP). A reunião contou com a participação da diretora-presidente do Instituto Municipal de Turismo de Macapá, Leda Sadala Brito, e o secretário adjunto de Turismo do Pará, Lucas Vieira.

O Estado do Pará tem papel importante nesse processo, por conta da COP 30.

“A COP 30 vai acontecer em Belém em 2025 e eu achei louvável a intenção do secretário Alaércio, gestor da pasta do turismo de Santarém, de nos procurar para inserir o município na rota da COP 30. Estamos à disposição dos municípios paraenses e dos municípios coirmãos do estado do Amapá”, ressaltou Lucas Vieira.

Leda Sadala, diretora-presidente do Instituto Municipal de Turismo de Macapá, afirmou que a reunião foi produtiva e ressaltou que Macapá não poderia estar de fora dessa discussão.

“Estamos satisfeitos com o resultado e com a expectativa desse consórcio. Obedecendo alguns critérios será de suma importância, está em nossas mãos a responsabilidade de tornar as políticas públicas mais afirmativas fortalecendo o turismo da nossa região com responsabilidade”.

O titular da Semtur, Alaércio Cardoso, destaca a importância da COP 30 e projeta o evento.

“O Pará deverá receber cerca de 180 líderes mundiais e o município de Santarém por determinação do prefeito Nélio Aguiar tem feito uma tratativa com estados coirmãos. No município de Macapá está sendo criada uma rota turística através do rio Amazonas, que ligará os dois municípios. Buscamos melhorias para termos uma cooperação técnica e explorar o turismo nessas cidades. Planejamos chegar a receber 40% de turistas que visitam o estado do Pará, sendo interlocutor com outros estados”.

Imagem: Agência Santarém/Divulgação