Semtur realiza visita técnica às comunidades de Coroca e Anã, em Santarém

A Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Turismo, realizou, sábado, 18, uma visita técnica nas comunidades de Coroca e Anã. A visita tem como objetivo apreciar e expandir o contato com as comunidades que operam experiências turísticas em seus territórios. Compuseram a equipe: o secretário de Turismo, Alaércio Cardoso, o professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Silvio José de Lima Figueiredo, a professora da Universidade de Brasilia (UnB), Maritschka Martini Moesch, a professora do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Kassia Farias e a professora da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Sandra Silva.

Em função da realização do Seminário Turismo e Desenvolvimento Regional, do Grupo de Pesquisa Turismo, Cultura e Meio Ambiente, vinculado ao Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Naea) e tendo em vista a comemoração dos 50 anos do grupo, será realizado o seminário em Santarém, haja vista a importância da visita in loco nas comunidades.

“Hoje estamos aqui na comunidade, mostrando nossos atrativos turísticos de base comunitário e hoje para nós, temos um potencial gigantesco com nossas paisagens naturais e aqui nós temos dois principais projetos dentro do turismo de base comunitária, que é a criação de peixes pelo Musa, Mulheres Sonhadoras em Ação, e o outro projeto de melipomel, com o cultivo de abelhas sem ferrão. São projetos dessa natureza que precisam do fortalecimento de todos, inclusive do poder público, envolvendo cada vez mais famílias da comunidade e mostrando as comunidades como ponto turístico para quem vem nos visitar. Estamos mostrando as comunidades tradicionais, mostrando, também, todas as nossas belezas e nossos projetos a todos, além de tudo que há aqui precisa ser visto por outras pessoas e explorado no ramo turístico e que o turismo não fique apenas em Alter do Chão, mas que possamos trazer os turistas para as nossas comunidades”, disse Aldair Godinho, da comunidade de Anã.

O professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Silvio Figueiredo, contou que esse preposto vem de duas etapas, a primeira é uma pesquisa em parceria com a Ufopa e com o IFPA, que diz respeito à investigação e pesquisa dos atrativos econômicos das comunidades principalmente voltadas ao turismo; o segundo é dando continuidade ao ciclo de pesquisa que é originário de uma nacional coordenada pela UnB que é sobre a qualificação profissional.

“Nos interessa muito observar quais são as necessidades de pessoas que trabalham com o turismo nessas comunidades e uma questão importantíssima, a palestra que será ministrada no seminário para dar continuidade e verificar as perspectivas tiradas para qualificação profissional desses operadores de turismo locais”, falou Silvio.

A palestrante e professora universitária da UnB, Marutschka Martini Moesch, relatou que foi um prazer despertar esse olhar e o acolhimento da Amazônia, a partir das comunidades visitadas na visita técnica, que esses locais que são visto com bons olhos pelo turismo internacional, estão sendo bem cuidados pelo turismo de base comunitária “que tem que ter na sua essência esse acolhimento em receber e ao mesmo tempo essa visita me permitiu em entender como essas comunidades tem consciência na sua dimensão de responsabilidade e sustentabilidade das florestas, da fauna, da flora e da cultura que é milenar e está estabelecida nesse território. É lindo, é de uma grandiosidade que essas águas embalam todos os sonhos de uma sociedade mais sustentável, por isso nós vivemos a partir das políticas públicas, nos trabalhos de pesquisa, na área do turismo que vão além da construção de conhecimentos, mas que alicercem as ações para um turismo mais humanitário e de um turismo responsável para região não só para nós brasileiros e amazônicas, mas para o mundo”. concluiu a palestrante.

Finalizando, o secretário Municipal de Turismo, Alaércio Cardoso, contou que estão visitando a comunidade de Coroca, passando pela de Anã, na região do Arapiuns, onde é riquíssimo o ecoturismo e o turismo de base comunitária, podendo visitar e conhecer projetos explorados nessas comunidades que tem parceria com a Ufopa e com o IFPA, onde há um grupo de pesquisadores, compostos pelo UFPA e pela UNB que estão fazendo esse trabalho de base comunitária nessa região.

“O nosso objetivo, enquanto Secretaria Municipal de Turismo e de todo o governo do prefeito Nélio Aguiar é que possamos acompanhar esse projeto desde o início, com as pesquisas realizadas e agora é um fechamento de todo esse trabalho para a divulgação no Ministério do Turismo e isso servirá de base para a elaboração de um projeto com abrangência nacional. Por determinação do prefeito Nélio, nós estamos acompanhando o trabalho de pesquisa e estudos desde o início e agora no fechamento, é uma alegria de poder estar nessa função de secretário de Turismo, podendo contribuir com esses estudos, pois somos sabedores que isso fortalecerá o turismo de base comunitária em várias comunidades que vivem e respiram turismo, além do trabalho com criação de abelhar e peixes, com trilhas, com artesanato e de cultura”, finalizou o secretário da Semtur.

Imagens: Agência Santarém