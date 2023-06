Semu fortalece políticas públicas para mulheres com Projeto + Saúde Mulher

A Secretaria de Estado das Mulheres (SEMU) levou uma série de serviços para a população feminina dos municípios de São João de Pirabas e Salinópolis, em parceria com a Secretaria de Saúde Pública (Sespa), Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e Secretaria de Articulação e Cidadania (Seac).

O Projeto + Saúde Mulher, realizado de 19 a 22 de junho, é uma ação prioritária que visa fortalecer as políticas públicas para mulheres no estado. Por meio do atendimento móvel, a iniciativa levou uma ampla gama de serviços de saúde, cidadania, orientações de geração de renda e autonomia econômica, atividades educativas e de formação sociopolítica, além de cultura e lazer a esses municípios.

O objetivo principal do projeto é fortalecer a garantia dos serviços prestados pelo Estado, por meio do atendimento móvel das políticas públicas existentes nos municípios paraenses. O Projeto + Saúde Mulher está estruturado em diferentes ações, levando benefícios às mulheres do estado.

Nos dias 19 e 20 de junho, a primeira ação do projeto foi realizada em São João de Pirabas. Em seguida, nos dias 21 e 22 de junho, a segunda ação do projeto ocorreu em Salinópolis. A tarefa de articulação e mobilização foi liderada pelo servidor Jean Barbosa, juntamente com a equipe composta pelos servidores Charley Carneiro, Luciane Ferreira, Kelly Castelo Branco e Kellen Santos, em parceria com as Secretarias de Saúde Pública (Sespa), de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e de Articulação e Cidadania (Seac).

Os serviços de saúde oferecidos durante as ações incluíram atendimentos de enfermagem, odontológicos e médicos, testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C, IST, palestras de saúde bucal, distribuição de kits odontológicos, regulação (encaminhamentos de consultas e exames especializados) e o Ceped (Cadastro de cadeira de rodas, emissão de passe livre intermunicipal, órteses e próteses para pessoas com deficiência). Além dos serviços de saúde, também foram oferecidos serviços de cidadania, com a emissão de carteiras de identidade, emissão de certidões de nascimento (1ª e 2ª vias), casamento e óbito (2ª via). O Ônibus Lilás, presente nas ações, ofereceu atendimentos sociais, orientações sobre direitos das mulheres, distribuição de cartilhas e atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar.

O Projeto + Saúde Mulher é uma realização do Governo do Pará, em parceria com a Secretaria de Estado das Mulheres, que busca fortalecer as políticas públicas voltadas para as mulheres e proporcionar atendimento de qualidade, cidadania e informações essenciais para o bem-estar feminino.

Paula Gomes, titular da Semu, explica que as ações itinerantes realizadas nesta semana têm o propósito de assegurar direitos, levando serviços de saúde e cidadania às mulheres no interior do estado. “Nosso propósito é fortalecer a garantia de direitos das mulheres. Também oferecemos serviços de saúde e cidadania, orientação jurídica e sobre violência doméstica, e essa é uma iniciativa que a SEMU pretende reforçar no interior do Pará, fortalecendo cada vez mais a garantia de direitos por meio do conhecimento para as mulheres do estado.” concluiu a secretária.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação