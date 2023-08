Semu incentiva experiência de negócios para agricultoras no Festival Internacional do Chocolate e Cacau

A busca por igualdade de gênero e autonomia econômica esteve em pauta com a presença da Secretaria das Mulheres (Semu) no “Chocolat Amazônia e Flor – VIII Festival Internacional do Chocolate e Cacau”, considerado o maior evento de chocolate de origem da América Latina, que reúne toda a cadeia produtiva do cacau e se encerrou no último domingo (20).

Paula Gomes, secretária de Estado das Mulheres, explica que a autonomia econômica é um dos mais importantes eixos de trabalho da Semu, e neste sentido, a participação no festival teve o propósito de estimular as mulheres produtoras rurais a se engajarem cada vez mais nas cadeias produtivas da bioeconomia.

“A autonomia econômica é um eixo fortemente recomendado pelo governador, que assim como nós, da Semu, acredita que a independência financeira é o principal caminho para o empoderamento das mulheres e seu fortalecimento, para romper ciclos de violência e buscar mais dignidade para si e para suas famílias. E a Semu se mostra comprometida com o esforço de buscar um recorte feminino nas políticas públicas de regularização fundiária, no financiamento para as empreendedoras e na proteção da vida dessas mulheres, estimulando a independência e a autonomia dessa importante parcela da população paraense”, conclui.

Quem também visitou o evento, no último sábado (19), foi uma caravana de mulheres agricultoras das localidades de Santa Izabel, Benevides, Marituba e Ananindeua, que ali vislumbrou a estruturação e o incentivo aos negócios no segmento.

Antônia Aleixo, diretora de Interiorização da Semu, considera o festival uma porta de abertura para novas possibilidades às mulheres que desejam empreender no campo a partir de um processo de empoderamento, já que elas passam a reconhecer o seu lugar no âmbito da agricultura familiar. “Neste contexto, o empoderamento econômico, por meio do despertar do empreendedorismo, é ação decisiva em busca da sustentabilidade da mulher no campo”, explica.

Ao explorarem as chances de negócios e networking no evento, as participantes da caravana não apenas enriqueceram seus conhecimentos, mas também inspiraram outras mulheres a se envolverem ativamente na produção e comercialização do cacau.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação