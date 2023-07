Semu promove blitz contra assédio e importunação sexual em Salinópolis

Como parte da Campanha de Verão 2023, promovida pela Secretaria de Estado das Mulheres (Semu), uma blitz será realizada em Salinópolis com o objetivo de combater a violência e a importunação sexual durante o período de férias. A ação, intitulada “Verão Férias e Informação, no Combate à Violência e Importunação Sexual”, contará com a presença de técnicas da Semu e da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), que visitarão os estabelecimentos que participaram de uma capacitação prévia.

Durante a operação de fiscalização, os estabelecimentos participantes da capacitação serão agraciados com o “Reconhecimento de Iniciativa Social”, como uma forma de honrar os esforços de quem promove um ambiente seguro e acolhedor para as mulheres, bem como combate a violência de gênero. De acordo com a Semu, os donos e funcionários desses locais receberão orientações sobre a importância de divulgar informações e números de denúncia em espaços públicos, com destaque para banheiros e áreas de fácil visualização.

Cartazes informativos contendo os números dos serviços de disque denúncia serão afixados nos estabelecimentos, proporcionando às mulheres vítimas de violência ou importunação sexual um meio de buscar ajuda e orientação. Esses materiais deverão ser afixados em locais estratégicos, visíveis e de fácil acesso, de modo que todas as pessoas que frequentam esses espaços estejam cientes dos recursos disponíveis para enfrentar situações de violência.

A blitz da Campanha de Verão 2023 em Salinópolis representa um importante passo para conscientizar a população sobre a necessidade de combater a violência e a importunação sexual, especialmente durante o período de férias, quando o fluxo de turistas aumenta consideravelmente. A Semu, em parceria com a Segup, está empenhada em promover ações efetivas para proteger e apoiar as mulheres, buscando construir uma sociedade mais justa e igualitária.

Os esforços conjuntos entre os órgãos governamentais e os estabelecimentos participantes dessa iniciativa social são fundamentais para criar um ambiente seguro para as mulheres e conscientizar a população sobre a importância de denunciar qualquer forma de violência ou importunação. A Campanha de Verão 2023 e a blitz em Salinópolis são um exemplo de como o estado pode unir forças para combater esses problemas e garantir um verão tranquilo e acolhedor para todos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Roni Moreira/Ag Pará