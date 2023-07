Semu realiza capacitação em Salinas para combater assédio e importunação sexual

A Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) promoveu uma capacitação em Salinas, com o objetivo de sensibilizar bares, restaurantes e casas noturnas sobre a importância de combater e identificar os crimes de assédio e importunação sexual durante o Veraneio 2023. A iniciativa, nos dias 27 e 28 de junho, buscou garantir um ambiente seguro e livre de violência para as mulheres que frequentam esses estabelecimentos.

Durante a capacitação, proprietários, gestores e colaboradores dos estabelecimentos locais tiveram a oportunidade de participar ativamente da discussão. A coordenadora de Políticas e Direitos da Semu, Luciane Ferreira, ressaltou a importância de assegurar que as mulheres possam desfrutar do verão sem serem vítimas de assédio ou importunação sexual, e destacou a formação de agentes de identificação da violência e proteção às mulheres, cujo objetivo é capacitar os participantes para identificar e denunciar situações em que as mulheres estejam em risco.

“Ao oferecer a formação adequada, as mulheres se sentirão mais seguras ao entrar em um estabelecimento com funcionários e funcionárias capacitados”, afirmou Ferreira. Além disso, os agentes capacitados receberão uma certificação, e os estabelecimentos que participaram da ação serão reconhecidos como estabelecimentos de Iniciativa Social.

A secretária de Estado das Mulheres, Paula Gomes, destacou a importância da campanha “Verão, Férias e Informação no Combate à Violência e Importunação Sexual contra as Mulheres”, e ressaltou que a iniciativa visa capacitar donos e funcionários de bares, restaurantes e casas noturnas para evitar qualquer tipo de violência contra a mulher. Além disso, caso uma mulher que frequente esses estabelecimentos sofra qualquer tipo de violência, os funcionários estarão preparados para acolher e encaminhá-la adequadamente para o atendimento necessário.

“A capacitação tem como objetivo tornar os ambientes mais seguros para que as mulheres possam frequentar e se divertir tranquilamente, sem nenhum tipo de abuso ou violência”, afirmou Paula Gomes. Ela destacou que a conscientização e sensibilização dos homens e mulheres que trabalham nesses estabelecimentos podem transformá-los em agentes multiplicadores, tanto no ambiente de trabalho quanto em suas comunidades, pois serão capazes de identificar os diferentes tipos de violência que as mulheres enfrentam no dia a dia.

A iniciativa da Semu conta com o apoio da Secretaria de Segurança Pública (Segup) e sua Ouvidoria, Polícia Civil e Militar, Ministério Público, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Turismo (Setur). Essa colaboração entre órgãos governamentais e Poder Judiciário fortalece a iniciativa da Semu, que busca tornar o verão mais seguro e promover ambientes sustentáveis, onde as mulheres se sintam mais seguras e respeitadas.

Com a parceria entre Semu e estabelecimentos comerciais, espera-se reduzir o índice de violência contra as mulheres e promover o respeito nos ambientes de lazer, sejam moradoras de Salinas ou turistas de qualquer lugar do Brasil. A ação tem como objetivo garantir que todas as mulheres desfrutem do Veraneio 2023 em um ambiente seguro, acolhedor e livre de assédio e importunação sexual.

Com o engajamento dos proprietários e colaboradores dos estabelecimentos, acredita-se que a conscientização e as ações práticas resultarão em um Veraneio mais seguro para todas as mulheres que visitam Salinas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação