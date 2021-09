Senado acaba de rejeitar minirreforma trabalhista que desfavorecia os trabalhadores brasileiros

A minirreforma trabalhista MP 1045 foi rejeitada pelo senado, a reforma previa várias alterações que desfavoreciam a classe trabalhadora, entre elas a redução de jornadas e consecutivamente salários e suspenção de contratos, direitos considerados como histórico dos trabalhadores como no caso de férias e décimo terceiro salário e jornada regulamentada também seriam extintas.

Foram 47 votos que não apoiavam a medida provisória 1045 contra 27 que queriam que a medida fosse pra frente. Com a rejeição do senado o PLV 17/2021, proveniente da Mp1.045/2021 será arquivado o projeto que criava o novo programa emergencial de manutenção do Emprego e Renda.

