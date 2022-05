Senado deve analisar mudanças na escolha de ministros do STF

PEC em tramitação na Casa eleva para 70 anos a idade máximo de indicados

O Senado Federal se prepara para votar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que promove alterações nas regras de indicação para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Com a nova regra, a idade máxima para ser indicado à Corte passaria a ser de 70 anos.

A mudança também valeria para outras Cortes superiores.

O texto “altera a Constituição Federal para elevar para setenta anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho, do Tribunal de Contas da União e dos Ministros civis do Superior Tribunal Militar”.

A PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados em fevereiro. No Senado, a proposta é relatada por Weverton Rocha (PDT-MA).

Prédio do STF Foto: Agência Brasil/Valter Campanato

Pleno.News