Senado ouvirá venezuelana proibida de concorrer às eleições

A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, será ouvida pela Comissão de Segurança Pública do Senado brasileiro. O colegiado aprovou o requerimento de autoria do senador Sergio Moro (União Brasil-PR).

A oitiva, prevista para agosto, ocorre após Machado ser impedida de concorrer às eleições em seu país como punição da Controladoria-Geral da Venezuela. Ela está proibida de participar do pleito pelos próximos 15 anos.

Entre outros 13 candidatos, Maria Machado era a principal opositora a Nicolás Maduro nas primárias das eleições marcadas para 2024.

Ao defender o convite à venezuelana, o senador Sergio Moro argumentou que a inteligência da Venezuela têm oprimido a oposição, o que é considerado crime contra a humanidade, segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU). O parlamentar lembrou que os problemas no país vizinho trazem consequências para o Brasil.

Após defender Maduro reiteradamente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu que a Venezuela possui problemas e que pretende buscar saber mais sobre eles conversando com Maria Machado.

– Em relação à Venezuela, todos os problemas que a gente tiver em democracia, a gente não se esconde deles, a gente enfrenta. Eu não conheço pormenores do problema com a candidata da Venezuela, pretendo conhecer. Temos que conversar. O que não pode é isolar, e levar em conta que apenas os defeitos estão de um lado. Os defeitos são múltiplos. Precisamos conversar com todo mundo – disse o petista em discurso ao assumir a presidência pro tempore do Mercosul.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Miguel Gutierrez