Senado vai gastar R$ 1,2 milhão com móveis para senadores

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), autorizou uma licitação para comprar novos móveis para as residências dos senadores, incluindo sua casa e os apartamentos funcionais.

A licitação de R$ 1,2 milhão visa a aquisição de 230 tens, entre eles estão 10 sofás de quatro lugares que custam R$ 16,7 mil cada um. Já as mesas de jantar custam R$ 13,7 mil cada e o Senado comprará dez delas.

Na lista de compras estão ainda sofás de dois e três lugares, 80 cadeiras com pés estilo Luís XV e 20 mesas de centro. As informações são do Metrópoles.

O objetivo do edital de compras é “repor e mobiliar adequadamente as unidades funcionais, de modo a não comprometer as condições de habitabilidade dos imóveis”.

Os móveis atenderão a 63 senadores que utilizam os imóveis funcionais, incluindo aqueles que estão licenciados porque ocupam cargos no governo federal, como é o caso dos ministros Flávio Dino (Justiça), Camilo Santana (Educação), Renan Filho (Transportes) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social).

Os senadores que não ocupam os apartamentos disponibilizados pelo governo, podem optar por receber um auxílio-moradia de R$ 5,5 mil.

CONFIRA A LISTA DE COMPRA:

10 aparadores para sala (R$ 7,5 mil cada)

10 aparadores tipo bufê (R$ 10,6 mil cada)

80 cadeiras sem braços para sala de jantar (R$ 1,3 mil cada)

20 cadeiras com braços para sala de jantar (R$ 1,6 mil cada)

10 sofás de 2 lugares (R$ 9 mil cada)

10 sofás de 3 lugares (R$ 12,6 mil cada)

10 sofás de 4 lugares (R$16,7 mil cada)

20 mesas de cabeceira (R$ 4,8 mil cada)

10 mesas para copa com 4 cadeiras (R$ 6,8 mil cada)

20 mesas de centro (R$5,2 mil cada)

10 mesas de jantar (R$ 13,7 mil cada)

20 mesas laterais (R$ 4,5 mil cada)

Fonte: Pleno News/Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado