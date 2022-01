Senador do Rio Grande do Norte, nega caso gay com personal e abre jogo sobre sexualidade

O senador pelo Rio Grande do Norte, Styvenson Valentim (Podemos) negou os boatos de que ele teria traído a ex-mulher com um personal trainer, mas não descartou a possibilidade de relacionamento com homens: “Por que não?”, declarou. Ele respondeu as perguntas dos jornalistas Tiago Rebolo, Thiago Medeiros e Gladstone Heronildes, no Programa Repórter 98. As informações foram divulgadas pelo Portal Agora RN e Rádio 98 FM Natal.

Durante a semana, circularam no Rio Grande do Norte boatos a respeito de um político potiguar que teria se separado em virtude de um caso extraconjugal com um personal trainer de Natal e o nome do parlamentar foi associado a este caso.

“É importante trazer este assunto à tona. A gente vive em um país que quer igualdade, quer respeito, quer essa diversidade. […] O que a gente percebe, nessas brincadeiras, nos memes – que eu me diverti também – em momento algum fiquei chateado”, declarou. “É uma chance de vir esclarecer de forma séria estes assuntos. Tem muita gente que não o é, ou o é e não tem coragem de se assumir [homossexual], e quando pode passar por situação semelhante a essa, em nenhum momento foi citado meu nome, em nenhum momento foi dito que foi o Capitão Styvenson. Mas as pessoas avaliaram que seria eu. Meu passado não me condena e se condenasse já teria sido exposto. Nunca escorreguei”.

Um dos jornalistas questionou se ele se define heterossexual. “Eu me defino muito bem definido, entre quatro paredes, com quem quiser e conhecer melhor. Agora que estou solteiro”, respondeu o parlamentar. “Pode ser homem?” questionou outro jornalista imediatamente após a declaração de Valentim. “Por que não?”, devolveu o parlamentar.

O senador também afirmou que vem da PM e tem muitos amigos que não se assumem devido à profissão militar e o preconceito que ainda existe na área. “Então é um assunto sério que vi sendo tratado como uma brincadeira, um meme. Que eu também levei por isso. Mas comecei a analisar a grandiosidade e a potência que isso ocasionou. Nunca vi um assunto tão comentado quanto minha sexualidade”, declarou.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Agora RN e Rádio 98 FM Natal