Senador Zequinha Marinho pode ser candidato ao governo do Pará apoiado por grupo Pró-Bolsonaro

A pouco mais de um ano para as eleições estaduais de 2022, os principais partidos políticos do Pará já começam a movimentar as peças no tabuleiro eleitoral para definir possíveis nomes à disputa ao governo do estado no ano que vem.

Um dos postulantes ao cargo majoritário que poderá fazer frente à reeleição do governador Helder Barbalho, é o senador Zequinha Marinho (PSC), cujo nome vem sendo incentivado para esta disputa por um grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro.

A informação foi divulgada na manhã da última segunda-feira (17) pela Rádio OEstadoNet.

Segundo o informativo das 07h00 da emissora, o grupo pró-bolsonarista, que tem entre seus membros o deputado federal Eder Mauro e o delegado da PF Eguchi, que disputou o segundo turno da eleição para prefeito de Belém, no ano passado, quer um nome forte, capaz de impedir à reeleição do atual governador.

Zequinha Marinho foi aliado de Helder na campanha passada, quando ainda era vice-governador do estado, eleito na chapa do ex-governador Simão Jatene com quem rompeu a aliança para apoiar o MDB nas eleições de 2018. Ele foi eleito senador na mesma coligação em que Jader Barbalho estava.

O senador pertence à Convenção de Ministros e Igrejas Assembleia de Deus do Estado do Pará.

Os deputados Eder Mauro e Eguchi são os principais incentivadores de uma campanha oposicionista a Helder Barbalho.

Por sua vez, Helder Barbalho também já está se movimentando de olho na reeleição. Sua primeira estratégia política foi a indicação do seu vice, Lúcio Vale, para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), abrindo já uma uma vaga em sua chapa. Helder reforça suas relações com grupos evangélicos no Estado. Ele momeou para a presidência da Emater um nome indicado pelo PRP, partido ligado à Igreja Universal.

Mas o apoio de Jair Bolsonaro não é algo para ser comemorado, uma vez que o prestígio do presidente cresce como rabo de cavalo, sobretudo no episódio da pandemia da Covid-19, cuja CPI pode deixar um estrago ainda muito maior na sua gestão pouco eficiente.

Foto: Créditos: Divulgação

Fonte: O Estado Net