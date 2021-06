Senadores pedem prorrogação da CPI da Covid em 90 dias

O senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid, protocolou nesta segunda-feira (28) um requerimento para a prorrogação da comissão no Senado Federal. A principal motivação da medida seria a polêmica da negociação de compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal.

– Diante da vasta documentação recebida e dos inúmeros fatos levantados que demandam um aprofundamento das investigações, torna-se imperativo prorrogar o prazo de duração desta Comissão Parlamentar de Inquérito – diz o requerimento.

Com apoio da cúpula da CPI e de senadores de oposição, o pedido é que a prorrogação seja de 90 dias. A data atual de encerramento dos trabalhos da CPI da Covid é 8 de agosto.

Parlamentares estão com a expectativa de que proposta seja votada pelo colegiado ainda nesta semana, assim como a convocação do deputado federal Ricardo Barros (PP), líder do governo na Câmara e apontado como pivô do caso Covaxin.

Fonte: Pleno News