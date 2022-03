SENAI Pará vai sediar maior competição de profissões técnicas das Américas

O SENAI CEDAM, em Belém, vai sediar a Olimpíada do Conhecimento na ocupação Manutenção de Veículos Pesados, que vai definir o melhor estudante de profissões técnicas do país na modalidade. O torneio vai acontecer de 28 de março a 01 de abril, com participante paraense na disputa. É a quarta vez seguida que o CEDAM, considerado referência nacional de formação no segmento automotivo, vai sediar a prova.

Durante o torneio, os estudantes realizam provas que possuem competências técnicas e socioemocionais a nível mundial, que simulam situações reais de trabalho na ocupação em que estão competindo. Em Manutenção de Veículos Pesados, são exigidos conhecimentos de metrologia, hidráulica, elétrica, material rodante, entre outros. Cada módulo tem um tempo de três horas para ser completado, pontua quem realiza os desafios utilizando os procedimentos e medições corretamente.

Entony Pinheiro, aluno do SENAI CEDAM, será o representante do Pará na Olimpíada. Ele vive a expectativa de conseguir a medalha de ouro para o Estado. “O treinamento já vem de dois anos e em torno de 4 a 8 horas por dia utilizando todo o suporte dado pelo SENAI. Estou indo na intenção de realizar uma prova com assertividade e agilidade para assim trazer o 1° lugar para o Pará. É uma grande responsabilidade, mas eu tenho uma equipe muito competente comigo, que não mediu esforços para que possamos ter um bom resultado”, diz o jovem de 21 anos, que vai disputar a vaga com um aluno do SENAI de São Paulo.

A Olimpíada do Conhecimento é a maior competição de educação profissional das Américas. Acontece a cada dois anos e participam os alunos e ex-alunos de cursos profissionalizantes do SENAI. O torneio é uma forma de analisar a qualidade da educação profissional do SENAI, onde são avaliados os conhecimentos teóricos e práticos dos alunos, as habilidades intelectuais e as atitudes consideradas essenciais para o exercício profissional competente.

Foto e Fonte: Ag. de Comunicação/ Fiepa/Sesi/Senai/IEL