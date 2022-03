Senai promove uma live especial sobre a participação de mulheres na mineração

Nesta quarta-feira(30) o SENAI, por meio do Instituto SENAI de inovação em Tecnologias Minerais (ISI-TM), promove, no próximo dia 30 de março, as 16h, uma live especial sobre a atuação das mulheres no setor da mineração e na cadeia de fornecedores.

O tema da live será “Mulheres na Mineração”, e terá a participação de mulheres que atuam na pesquisa ou em cargos estratégicos no setor.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), até agosto de 2021 a participação de mulheres no setor mineral era de apenas 17%. O dado preocupa e tem motivado uma série de ações para que empresas do ramo incentivem a presença feminina na mineração. O objetivo é que essa porcentagem atinja 35% até 2030.

O evento será transmitido pelo YouTube do Sistema FIEPA e terá o bate-papo mediado pela Assessora de Inovação do ISI-TM, Thais Haber, o encontro será importante para incentivar outras mulheres a atuarem no setor de mineração.

“Esse evento não deve ser visto como algo isolado, pelo contrário, ele se junta a tantas outras iniciativas, de diferentes atores, para incentivar a presença feminina em setores e atividades majoritariamente masculinos, seja como fornecedoras ou prestadoras de serviço”, diz Haber.

Estão comfirmados também a participação Líder da Expansão para o Brasil da iniciativa Artemis Project; Poliana Bentes, Diretora Executiva do Simineral; Paula Araújo, Pesquisadora do ISI-TM; Silvana Pinheiro, Analista de Performance na Komatsu; e Iany Pimentel, Coordenadora de Serviços da Komatsu.

Foto: Reprodução revistaminerios