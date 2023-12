‘Sentinela’ do Detran apresenta novas câmeras para videomonitoramento da BR-316

Como nova estratégia para reforçar o videomonitoramento na BR-316, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), apresentou nesta quarta-feira (6), as novas câmeras que serão implantadas na rodovia federal. Os equipamentos de monitoramento são partes integrantes da Central de Controle de Operações Viárias “Sentinela”, que atualmente totaliza nove câmeras para o monitoramento da via, em especial os trechos em obras do BRT Metropolitano.

O evento contou com a presença de representantes do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), responsável pela obra do BRT Metropolitano, gerentes, diretores e técnicos do Detran e a diretora-geral, Renata Coelho.

Para a diretora-geral do Detran-PA, Renata Coelho, os avanços são muito relevantes. “O ‘Sentinela’ tem sido uma ferramenta importante no combate às irregularidades no trânsito nas rodovias estaduais e este investimento em tecnologia faz com que o trabalho do Detran seja otimizado para garantir um trânsito mais seguro à população, que é a principal missão do órgão”, ressalta.

“O aprimoramento vem para melhorar, a partir do conhecimento do problema, acidente ou defeito que veículo apresentar em via, e possamos ter um tempo de reação melhor da equipe de fiscalização, para que o agente possa se deslocar até este ponto e dar uma solução, afastamento ou remoção de veículo”, conta José Bento Gouveia, diretor técnico operacional do órgão.

Bento destaca ainda a melhoria do trabalho educativo do órgão, na implantação destas novas câmeras. “Com isto, conseguimos ter uma fiscalização melhor, pelo menos na questão educativa que vamos trabalhar imediatamente, para que possamos ver situações de veículos que estejam comentendo algum tipo de infração que possa o levar a uma situação de risco e trabalharmos no sentido de parar e conversar com este condutor, melhorando a segurança neste período de obras”.

Sentinela

Com aproximadamente 350 câmeras espalhadas em diversas vias do estado, implantado em 2021, o “Sentinela” auxilia na segurança viária, identificando veículos com licenciamento atrasado, roubados, furtados e até envolvidos em situação de crime, o que torna o trânsito no Pará mais seguro, com o uso da tecnologia no monitoramento do fluxo de veículos nas vias onde estão instaladas.

A Central possui equipamentos instalados nas rodovias que transmitem as imagens para a sede do órgão e postos de fiscalização. Sob posse destas informações, os agentes de fiscalização traçam estratégias de intervenção para as vias em trechos previamente mapeados.

“Até aqui o sistema impactou positivamente a questão da segurança, quando você tem várias vias monitoradas com o sistema de monitoramento, ele te dá uma segurança ainda maior e reduz o número de acidentes, resultado que temos conseguido com estes equipamentos, um trânsito mais tranquilo e seguro, nosso granbde objetivo”, finaliza Gouveia.

Vanguarda

O Detran está na vanguarda entre os estados do Brasil, quanto as teconologias integradas para melhoria e gestão do trânsito, o qual somente o Pará e o Distrito Federal possuem sistema de videomonitoramento desde porte.

Desde a implementação do Sentinela, no ano de 2021, os índices de sinistros vêm caindo nas rodovias estaduais. Somente em 2022, o Pará registrou 65% a menos de acidentes nas PA’s em relaão a 2021.

Apresentando estes resultados, o Detran participou em outubro, no 8º Seminário Internacional de Segurança no Trânsito e 12º Congresso Brasileiro de Trânsito, em Salvador, na Bahia, apresentando trabalhos sobre o Sentinela e as Câmeras Corporais que são utilizadas pelos agentes de fiscalização durante as operações de trânsito.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação