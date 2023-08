“Sentinela” do Detran inicia operação de videomonitoramento na Alça Viária

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou nesta quinta-feira (31), o trabalho de videomonitoramento da unidade da Central de Controle de Operações Viárias “Sentinela”, no posto de fiscalização do órgão na Alça Viária, localizado no km-14 da rodovia PA-483.

O “Sentinela” auxilia na segurança viária, identificando veículos com licenciamento atrasado, roubados, furtados e até envolvidos em situação de crime. Com a implantação neste trecho da Alça Viária, o Detran visa coibir a saída de veículos irregulares do estado, garantindo a segurança viária da população.

“A ação só reforça que nós estamos presentes, que o Detran está do lado da população, zelando, cuidando da segurança de todos, dando educação, sinalização e fiscalização”, ressalta a diretora geral, Renata Coelho.

As novas câmeras se juntam àquelas distribuídas nas principais rodovias de jurisdição do órgão, como a BR-316, a PA-391 (Belém-Mosqueiro), as PAs-444 e 124, em Salinópolis, e visam tornar o trânsito mais seguro com o uso da tecnologia, no monitoramento do fluxo de veículos nos municípios onde estão instaladas.

“A imagem nos permite observar todas as irregularidades do veículo e autuar o condutor de acordo com a visualização que ela transmite. Com isso, queremos alertar os motoristas para que regularizem seus veículos e evitem acidentes”, explica o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

“Sentinela” – Implantado pelo Detran no ano de 2021, o “Sentinela” auxilia na segurança viária, identificando veículos com licenciamento atrasado, que tenham sido roubados ou furtados e até usados para a prática de crimes.

A Central conta com equipamentos instalados nas rodovias que transmitem as imagens para a sede do órgão e postos de fiscalização. Com as informações em mãos, os agentes de fiscalização traçam estratégias de intervenção para as vias em trechos previamente mapeados.

Inaldo Araújo é agente de fiscalização de trânsito, trabalha no novo espaço e relata que o “Sentinela” traz retornos positivos para a população.

“Acredito que a maioria dos usuários da via acaba tendo um grande retorno, principalmente na questão da regularização, porque o veículo é abordado aqui com alguma irregularidade e aqui mesmo no posto o condutor pode regularizar”, avalia.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação