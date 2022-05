Separado de Wanessa, Marcus Buaiz nega estado de depressão

Marcus Buaiz se pronunciou sobre especulações que cercam o fim de seu casamento com a cantora Wanessa Camargo. Uma delas seria a de que o empresário estaria deprimido com o término.

– Não estou deprimido, minha saúde física e mental está em perfeito estado, graças a Deus. Estou celebrando mais um avanço na minha carreira profissional e de muita responsabilidade. Só tenho a agradecer a quem me confiou essa nova posição – disse à coluna Splash, do UOL.

– É muito comum que parte da imprensa fantasie ideias e fatos mirabolantes sobre a separação de pessoas públicas. É impressionante como para alguns não há um compromisso profissional com a verdade. Eu sinto muito que seja assim. Wanessa e eu tivemos uma história linda e que nos presenteou com dois filhos magníficos e felizes. Seremos sempre uma família – completou.

A área profissional na vida do empresário anda de vento em popa. Em menos de um mês após a separação, Buaiz assumiu a presidência do conselho administrativo da Spark, maior grupo especializado em marketing de influência do Brasil.

Nesta terça-feira (24), a Casa Vogue publicou uma série de fotos de divulgação da mansão avaliada em R$ 12 milhões que acaba de ser comprada pelo empresário. A propriedade fica em um condomínio fechado de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo, e tem um terreno total de 1.600 m² com quadra poliesportiva, academia, piscina com raia, sauna úmida e garagem para seis carros.

Em publicação no seu perfil no Instagram nesta quarta (25), o empresário quis sacramentar que está tudo bem.– É tempo de recomeçar! Bora ser feliz! – escreveu.

O anúncio do fim da união de 17 anos foi dado pelo ex- casal, cada um em seu perfil nas redes sociais, no último dia 2 de maio. No comunicado, tanto Wanessa quanto Marcus afirmaram que o fim do matrimônio ocorreu de maneira consensual.

Fonte: Pleno News