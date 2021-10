Há exatamente um ano, a assessoria de imprensa de Gusttavo Lima anunciava a separação do cantor com a modelo Andressa Suita. “O término do casamento ocorreu após um desgaste normal da relação”, informou por meio de comunicado oficial. A porta-voz de Gus



365 dias depois, os boatos de reconciliação estão cada vez mais fortes após diversos flagras e encontros. No entanto, oficialmente, os dois não assumiram a volta; relembre tudo o que aconteceu neste período

Fonte: R7/Reprodução/Instagram