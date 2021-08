Seplad divulga banca organizadora que executará o concurso da Sefa

Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) n° 34.680 desta quarta-feira (25) pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), o nome da empresa organizadora responsável pela execução do concurso público da Secretaria da Fazenda (Sefa). A Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa (FADESP) venceu a concorrência n° 01/2021 após análise dos documentos apresentados para julgamento.

As demais empresas poderão recorrer da decisão declarada pela comissão especial de licitação no prazo de até cinco dias úteis, contados a partir desta publicação.

A empresa contratada será responsável pela prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para a homologação do concurso público, com a seleção de candidatos, visando o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras da administração tributária.

“A carreira fiscal é almejada por muitos, por isso trabalhamos sem medir esforços e seguindo o cronograma para a realização desse importante concurso, que oportunizará o ingresso de novos servidores na atividade pública e viabiliza mais melhorias na área em nosso Estado”, disse Hana Ghassan, titular da Seplad.

A realização do concurso na área fiscal faz parte do compromisso da atual gestão, com a população paraense, em sua prestação de serviço com qualidade, além de resultar em mais melhorias ao Estado.

“A execução do concurso da Sefa reafirma o nosso comprometimento para quem almeja seguir na carreira pública fiscal , além de obtermos mais melhorias na prestação de serviços à população. Estamos seguindo todos os dispositivos legais para que o processo ocorra com transparência”, disse Josynélia Raiol, secretária adjunta de Modernização e Gestão da Seplad.

A íntegra do resultado da fase de técnica e preços pode ser consultada no Portal de Compras do Pará.

Todas as informações do processo serão divulgadas por meio dos canais oficiais da Seplad.

Vagas

O certame da Sefa prevê a oferta de 110 vagas, com cadastro reserva, divididas para os cargos de auditor fiscal de receitas estaduais e fiscal de receitas estaduais.

Por Luana Taveira (SEPLAD)

Fonte: Agência Pará