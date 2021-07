Seplad divulga data a empresas habilitadas para o concurso da Sefa

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (27) a data de realização da sessão pública referente à abertura da segunda fase da licitação, na modalidade concorrência, para a seleção da empresa especializada na realização do concurso da Secretaria da Fazenda (Sefa), que ocorrerá no dia 29 de julho, às 9h, na sede da Seplad, localizada no bairro do Marco, em Belém.

As empresas participantes foram habilitadas após análise e julgamento feitos pela comissão licitatória durante a fase de habilitação.

As empresas CETAP, FADESP, CONSULPLAN , IBAM e FUNDATEC continuam no processo e participarão da sessão no dia 29 de julho.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. ParáA continuidade na realização de concurso público na área fiscal é também um dos compromissos da atual gestão para com a população paraense, além de resultar em mais melhorias ao estado.

“O avanço na realização do concurso da Sefa reafirma o nosso compromisso para com a população e quem almeja seguir na carreira pública, além de obtermos mais melhorias na prestação de serviços à população, priorizamos o ingresso na atividade pública por meio de concursos”, disse Josynélia Tavares, secretária adjunta de Modernização e Gestão da Seplad.

Todas as informações do processo serão divulgadas por meio dos canais oficiais da Seplad.

Vagas

As oportunidades são para o nível superior, e o certame prevê a oferta de 110 vagas mais cadastro reserva, divididas para os cargos de auditor fiscal de receitas estaduais e fiscal de receitas estaduais.

Por Luana Taveira (SEPLAD)

Fonte: Agência Pará