Seplad divulga início do processo licitatório para quatro concursos públicos

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicou nesta segunda-feira, 31, no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 34.848, a concorrência nº 005/2021 que foca a contratação de empresa organizadora para os concursos públicos do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), Hospital Ophir Loyola (HOL), Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) e Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP). O processo licitatório visa a contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização para processamento e resultado final para homologação de concurso público para seleção de candidatos, visando o provimento de vagas em cargos de nível médio e superior.



“Trabalhamos na expectativa para a realização desses certames, pois a área da saúde é importante e requer mais investimentos, pois beneficiarão de forma direta a população, além de oportunizar o ingresso de novos servidores por meio de concursos”, disse Hana Ghassan, secretária de de Estado de Planejamento e Administração.



O governo estadual busca avanços na prestação de serviços à população em diversas áreas, entre elas, a saúde, um dos principais eixos da sociedade, como serviço essencial, possibilitando também mais desenvolvimento ao Estado.

“Respeitando o cronograma e os dispositivos legais, seguiremos com transparência e isonomia o processo. O avanço representa o nosso cuidado e atenção por mais desenvolvimento na área da saúde, além das demais áreas como a administrativa”, disse Josynélia Raiol, secretária adjunta de Modernização e Gestão da Seplad.



O edital pode ser consultado no portal eletrônico de Compras do Pará www.compraspara.pa.gov.br.

Todas as informações oficiais sobre os concursos serão divulgadas pelos canais de comunicação da Seplad.



SESSÃO



A sessão pública será realizada no dia 22 de março de 2022 , às 9h na sede da Seplad, localizada no bairro do marco, em Belém.

VAGAS



Todos os certames irão ofertar vagas para os níveis médio e superior, sendo 121 para o HOL, 219 para FHCGV , 250 para FSCMPA e 21 para o IGEPREV.

Imagem: Agência Pará de Notícias