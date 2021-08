Seplad lança edital de concurso público para nível superior

Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira traz informações sobre cargos, vagas, inscrições e prova

Foi divulgado nesta terça-feira (03) no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 34.657 o edital do concurso público C-210 da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) que prevê o preenchimento de 24 vagas para nível superior, com cadastro reserva. No edital, o candidato poderá conferir todas as informações de cargos, vagas, inscrições e prova.

Para efetuar a inscrição, basta acessar o site da empresa organizadora do certame.

Foto: Marco Santos / Ag. Pará

A execução do concurso visa proporcionar mais melhorias na prestação de serviços à população, bem como gerar oportunidades no funcionalismo público por meio de concursos.

“É com satisfação que lançamos o edital da Seplad, para que novos servidores ingressem na atividade pública e nos ajudem de forma efetiva, trazendo bons resultados na prestação de serviços em nosso Estado”, ressaltou Hana Ghassan, titular da Seplad.

Todas as informações oficiais sobre o certame serão divulgadas por meio dos canais oficiais da Seplad.

Vagas

A Seplad ofertará 24 vagas para nível superior com cadastro reserva.Por Luana Taveira (SEPLAD)