No início da noite desta segunda-feira, 7, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) negou as especulações que circulam nas redes sociais de que o gabarito da prova para o cargo de Praça da Polícia Militar teria vazado. A prova foi realizada no último domingo, 6.

A Seplad fez o anúncio nas redes sociais oficiais da secretaria, desmentindo as especulações que circulavam nas redes sociais desde a manhã desta segunda-feira.

Fonte: Roma