Seplad oferta vagas temporárias para nível médio e superior

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicou na última segunda-feira (30), o edital do processo Seletivo Simplificado (PSS) com a oferta de nove (9) vagas para nível médio e superior.

As inscrições iniciaram nesta quinta-feira (2) e seguirão até ás 23h59 min do dia 6 de junho, e poderão ser feitas exclusivamente pelo site do Sipros.

O processo seletivo terá três fases, sendo a primeira de inscrição; a segunda, análise documental e curricular ( de caráter eliminatório e classificatório); e a terceira fase, entrevista pessoa com apresentação da documentação anexada no momento da inscrição ( de caráter eliminatório e classificatório), válida apenas para os candidatos inscritos para a função de nível superior no município de Belém.

A remuneração para os cargos de nível superior é no valor de R$ 3.696,38, somando a benefícios, e para nível médio é de R$ 1.215,50 além de benefícios.

O certame visa o preenchimento de 9 vagas, mais cadstro reserva, para os cargos: Analista de Saúde Ocupacional – Perícia Médica (06), Analista de Saúde Ocupacional – Psicologia (02), nível superior, e Assistente de Gestão (01), nível médio. As vagas serão distribuídas para Belém, Bragança, Marabá e Conceição do Araguaia.

Foto: Ricardo Amanajás / Ag. Pará