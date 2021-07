Sequência de jogos leva Remo à derrota no Estádio do Café

Irritado. Era assim que estava nesta sexta-feira, 23, o técnico do Clube do Remo, Felipe Conceição, depois que sua equipe, cansada, interrompeu a série de vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B. a equipe azulina teve baixa atuação e perdeu por 1 a 0 para o Londrina, no Estádio do Café, pela 14ª rodada da competição, hoje, em partida que teve a cobertura dos titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130 com a Rede Marajoara de Comunicação e o jornal A Província do Pará On-Line.



Para Conceição, o péssimo desempenho na tarde de hoje se justifica em função da sequência de jogos que vem tendo na Segundona, um em cima do outro, sem tempo de descanso e de treinos. Segundo o técnico remista, “o ponto principal no jogo de hoje foi o desgaste da sequência, que a gente já previa. Até comentei sobre os quatro jogos em 10 dias e isso foi determinante na partida de hoje. Trouxe uma atuação ruim da equipe em cima disto, desse cansaço, das tomadas de decisão. Erramos muito pelo cansaço”, acrescentou.



Disse ainda o técnico Felipe Conceição que o calendário da Série B não é justo e que não é possível que os jogadores possam estar 100% entre uma partida e outra. Porém, mesmo diante desses fatores, ele gostou da atitude do time, afinal “jogar quatro jogos em 10 dias, nesse intervalo de terça à noite para sexta à tarde, é desumano. Fisiologicamente comprovado que não tem como o atleta conseguir recuperar totalmente. Tivemos esse cansaço acumulado, mas lutamos até o final, tivemos chance de empatar o jogo. Houve um pênalti que não foi dado. Enfim, tivemos situações para que saíssemos com um resultado melhor”, afirmou.



No entendimento do técnico do Remo, todas as equipes vão passar por isso na competição, não só o Remo. “Às vezes falta um pouco de sensibilidade, mas faz parte”, ponderou.

O próximo compromisso do Remo será contra o Avaí, em partida adiada da 5ª rodada da Série B. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira, dia 28, às 19h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). O confronto terá narração dos Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara com a Rede Marajoara de Comunicação e A Província do Pará On-line. É conferir.

Técnico Felipe Conceição – Samara Miranda – Agência Remo