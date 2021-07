Sequência interrompida: Remo joga mal e perde para o Londrina no Café

Resultado freia reação azulina na Série B após três vitórias consecutivas sob o comando de Felipe Conceição

O Remo perdeu o primeiro jogo após uma boa arrancada de três vitórias consecutivas sob o comando de Felipe Conceição. A derrota desta sexta-feira (23) foi para o Londrina, então lanterna da Série B, por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Gegê, aos 30 minutos da etapa final do confronto no Estádio do Café, no interior do Paraná.

Apesar do revés, o Leão se mantém momentaneamente na 11ª colocação da Segundona e cinco pontos à frente da zona de rebaixamento. O time paraense volta a campo na próxima quarta-feira (28), para jogo atrasado da 5ª rodada contra o Avaí. O duelo será na Ressacada, em Florianópolis (SC).

O jogo

O primeiro tempo foi inteiramente do Londrina. Pressionando e criando mais chances de gol, o time paranaense não dava espaço para o Remo. O LEC teve várias oportunidades de abrir o placar, porém a equipe esbarrou no inspirado goleiro Vinicius. Nos primeiros 20 minutos o Tubarão já havia finalizado 10 vezes – sendo quatro defendidas pelo camisa 1 – enquanto que o Leão só tinha chutado uma vez.

O time paraense não conseguia se organizar dentro de campo, criar chances de gols e errava muitos passes, cedendo contra-ataques para os mandantes. Segundo as estatísticas da partida, o Londrina teve 86% de precisão no passe, o que facilitou para a equipe encontrar espaços no sistema defensivo azulino.

Apenas aos 34 minutos o Remo voltou a atacar em uma cobrança de falta de Gedoz. O meia lançou para a área, mas nem Kevem ou Romércio conseguiram finalizar ao gol. A melhor chance do Leão veio já no final do primeiro tempo. Numa jogada característica da equipe o remo pressionou a saída adversária, Gedoz roubou a bola e finalizou.

Remo ensaiou reação no segundo tempo, mas não conseguiu empatar o jogo (Samara Miranda/Remo)

No início do segundo, apesar do time do Remo marcar um pouco mais, o Londrina continuou sendo superior e criando jogadas que paravam Vinicius – grande herói do time. O Leão continuou com dificuldades para criar e acertar os passes.

Sem encaixe, o Leão continuou sofrendo na casa adversária. O Londrina conseguiu enfim abrir o placar aos 30 minutos da etapa final, em bela cobrança de falta de Gegê. Mesmo de longe, o atacante do Tubarão acertou o ângulo de Vinícius, que se esticou todo e não alcançou.

Arbitragem decisiva

O Remo partiu para o abafa em busca do empate nos minutos finais. A equipe paraense conseguiu levar perigo para a meta adversária, mas sofreu mais uma vez com decisões da arbitragem. Em dois lances diferentes a bola resvalou no braço de um defensor do Londrina, porém o carioca Marcelo de Lima Henrique não assinalou pênalti – para o delírio dos azulinos.

Ficha técnica

Londrina x Remo

14ª rodada da Série B

Local: Estádio do Café – Londrina (PR)

Hora: 16 horas

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (MTR/RJ)

Árbitro Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MTR/MS)

Árbitro Assistente 2: Márcia Bezerra Lopes Caetano (MTR/RO)

Quarto Árbitro: Elvio Kertelt Legnani (CD/PR)

Cartões Amarelos: Lucas Lourenço e Junior Pirambu (LON); Anderson Uchôa, Kevem, Pingo, Wallace e Renan Gorne (REM).

Gol: Gegê, 30/2T (LON).

Londrina: César; Ricardo Luz, Marcondes, Augusto e Felipe Vieira; Tárik (Jean Henrique), Marcelo Freitas e Celsinho (Gegê); Douglas Santos, Safira (Junior Pirambu) e Douglas Santos (Tiago Orobó e depois Pedro Cacho)

Técnico: Marcio Fernandes

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romercio, Kevem, Igor Fernandes; Marcos Júnior (Arthur), Anderson Uchôa, Felipe Gedoz; Dioguinho (Wallace), Erick Flores (Renan Gorne) e Victor Andrade (Lucas Tocantins).

Técnico: Felipe Conceição.