Será conhecido hoje o primeiro campeão paraense de Dominó do Sindiclubes

O Sindicato de Clubes Sociais do Pará – Sindiclubes/PA realiza neste sábado, 24, a decisão do I Campeonato Paraense de Dominó, com uma programação da última rodada da competição que ocorrerá na sede campestre da Tuna Luso Brasileira, a partir das 10 horas.



O campeonato, que começou no mês de Abril, com a participação de 11 clubes vitoriosos, chega hojje à final, com as participações da Assembleia Paraense, Assubsar, Ara, Caixaparah, Grande Familia, Grupo 91, Marambaia, Novo Horizonte, Paysandu, Remo e Tuna. Apenas seis clubes chegaram à final do campeonato: Caixaparah, Grande Familia, Paysandu, Ara, Grupo 91 e Tuna Luso. Desses serão conhecidos os três melhores do campeonato.



O presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos, destaca o alto nível da competitividade das equipes participantes que tornaram o campeonato um grande sucesso de esporte de lazer, inclusive, o apoio proporcionado pela diretoria da Tuna, que cedeu o espaço para os jogos com conforto, segurança e comodidade.



O diretor do Sindiclubes, André Cunha, enalteceu o empenho dos clubes a nível de organização que gerou muita satisfação por poder curtir essa modalidade que agrega pessoas amigas. Os coordenadores das equipes disputantes receberam elogios pelos seus empenhos em fazerem a competição um belíssimo evento.



Os jogos de hoje serão esses da penúltima rodada: Tuna x Grupo 91; Paysandu x Grande Família e Ara x Caixaparah.



Última rodada está constituída por Tuna x Paysandu; Ara x Grupo 91 e Grande Família x Caixaparah. Logo após os jogos serão entregues as premiações aos campeões através do patrocinador Sr Split, que foi decisivo para o sucesso do Campeonato que proporcionou ações inovadoras e Sindiclubes.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar