Equatorial Energia promove evento online com cientistas e pesquisadores sobre mobilidade Elétrica

Quando chega a notícia que o valor do combustível vai aumentar mais uma vez, quem tem um veículo sabe o peso que isso traz para o bolso. Aí vem uma pergunta cada vez mais frequente na cabeça dos brasileiros: será que vale à pena ter um carro elétrico?

Pensando em todo o potencial que este investimento tem, a Equatorial Energia, por meio da sua área de Digital e Inovação, vem investindo em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para o fomento de frotas elétricas nos estados onde atua. Nessa perspectiva, promove nesta terça-feira (29), a partir das 16h30, o Webinar Carros Elétricos, evento online que traz cientistas da Fundação CERTI (Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras), organização independente e sem fins lucrativos, focada em pesquisa, desenvolvimento e serviços tecnológicos, para abordar desenvolvimento da tarifação dos veículos.

O webinar é destinado aos diversos públicos e vai mostrar os resultados das pesquisas de viabilidade, falar como pode ser feito o cálculo de custo para “abastecimento” dos carros e tirar dúvidas gerais sobre a decisão de adquirir ou não um carro elétrico. O acesso ao poderá ser feito por meio do link: encurtador.com.br/oxyAH.

O evento será mediado por Lucas Pinheiro, Engenheiro Eletricista, Mestre em Energia e Ambiente pela Universidade Federal do Maranhão, que atua na coordenação de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e de projetos de Eficiência Energética (EE) do Grupo Equatorial; e terá a participação dos cientistas da CERTI: Jessica Ceolim, Débora Sanches, Luis Gustavo Oliveira, Naiara Barroso e Sophia Boeing.

De acordo com o Engenheiro Lucas Pinheiro, “a iniciativa da Equatorial segue alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- ODS, da Organização das Nações Unidas – ONU. São elas a ODS 7 – que aponta para ações que garantam o acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos e a ODS 13 – que sugere a adoção de medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos”, destacou Lucas.

Atualmente, no Maranhão e Piauí, a Equatorial oferece um eletroposto com estações de carregamento gratuito de veículos elétricos para a população, como parte de outro projeto de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O eletroposto tem como objetivo fomentar a mobilidade elétrica, aproximar o tema da população em geral e proporcionar experiências dentro dessa temática. Ainda em 2022 serão entregues os eletroposto no Pará e Alagoas. Em 2023, no Rio Grande do Sul, a Equatorial também prevê a entrega do projeto Rota Elétrica Mercosul, que trará a instalação de estações de recarga rápida e possibilitará viajar de carro elétrico até o Uruguai.

Realidade dos carros elétricos no Brasil em 2022

No início do segundo semestre de 2022 o Brasil deve alcançar a marca de 100 mil veículos elétricos. Atualmente, há 79,8 mil deles em circulação no país, entre automóveis, utilitários e veículos comerciais leves, segundo projeção da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Em relação às cidades, há mais veículos elétricos em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Isso ocorre devido ao grande incentivo à eletromobilidade nessas regiões, como a criação de planos de mudanças climáticas com metas de redução de poluentes, incentivos para diminuir o IPVA, isenção do rodízio de automóveis e investimentos massivos em ampliação de infraestrutura de recarga.

O que: Webinar Carros Elétricos

Quando: Terça, dia 29/03, às 16:30h pelo link: encurtador.com.br/oxyAH

Cientistas da CERTI: Jessica Ceolim, Débora Sanches, Luis Gustavo Oliveira, Naiara Barroso e Sophia Boeing, Jessica Ceolim e Flávio Faveri.

Mediador: Eng. Lucas Pinheiro, Mestre em Energia e Ambiente pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente trabalha na Equatorial Energia, na coordenação de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e de projetos de Eficiência Energética (EE).

Público de interesse: Pessoas em geral que tem dúvidas sobre viabilidade dos carros elétricos, empreendedores do ramo, comunidade científica.