“Será um prazer”, diz Luciano Hang sobre convocação à CPI

Empresário será ouvido como testemunha

Nesta quinta-feira (23), o empresário Luciano Hang se pronunciou, por meio de nota enviada à imprensa, sobre sua convocação para prestar depoimento à CPI da Covid-19, na condição de testemunha. A convocação foi aprovada hoje pelos senadores.

O dono das lojas Havan afirmou que recebeu a informação “com tranquilidade” e que “será um prazer estar presente e falar de todo o trabalho que foi feito visando ajudar no enfrentamento da pandemia, buscando auxiliar na saúde do povo brasileiro e também na economia”.

O depoimento do empresário está marcado para a próxima quarta-feira (29) e foi motivada pela acusação dos senadores de que Hang teria manipulado informações relacionadas ao tratamento e à morte de sua própria mãe “para não desmerecer” o tratamento precoce contra a Covid-19.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Hang afirmou: “Desde o princípio, falo que era preciso cuidar da saúde, sem descuidar da economia”, pauta defendida pelo presidente no enfrentamento da pandemia.

ANTES DA CONVOCAÇÃO

Na quarta-feira (22), após ter sido chamado de “desalmado” pelo senador Renan Calheiros, o empresário disse que não irá “aceitar tanta canalhice quieto”.

– Lamento que um assunto tão delicado seja usado como artifício político para me atingir, pelo simples fato de eu não concordar com as ideias de alguns membros que fazem parte dessa CPI – disse Hang.

Pierre Borges / Pleno News