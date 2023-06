“Serei preso”, diz Gentili sobre PL da discriminação de políticos

Tão logo foi divulgada a aprovação do PL, na Câmara dos Deputados, que tipifica o crime de “discriminação contra pessoas politicamente expostas”, Danilo Gentili se manifestou. Segundo o humorista, em breve ele será preso.

Gentili é um “colecionador” de processos judiciais. Recentemente, em uma entrevista ao podcast Podpah, o apresentador do SBT revelou que o total chegou a 80. Ele comentou que já chegou a pedir para que o seu advogado fizesse um ranking com os humoristas mais processados do Brasil. Gentili superou seu colega Leo Lins – que tem 29 processos – com folga.

– Tenho 80 processos. O Léo Lins é o segundo com 29. Se você juntar os seis primeiros e somar não chegam perto de mim – disse na ocasião, ressaltando ter sido um dos primeiros a ser processado por piada.

Quanto ao projeto de lei aprovado na Câmara e que seguirá para o Senado, um dos objetivos é impedir que bancos neguem crédito ou abertura de contas, por exemplo, a parentes de políticos que sejam réus em processos judiciais em curso ou condenados sem trânsito em julgado.

Foram 252 votos a favor e 163 contrários. Confira aqui como votou cada deputado.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/YouTube Podpah