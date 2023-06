Sérgio Cabral presta consultoria política e quer voltar em 2026

Em liberdade desde dezembro, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, atua sorrateiramente como “consultor informal de deputados, líderes partidários e ocupantes de gabinetes no governo estadual”, de acordo com a revista Veja, nesta sexta-feira (9).

Réu em 37 processos criminais, cuja condenação ultrapassa 400 anos de cadeia em primeira instância, Cabral estaria abrindo uma sala em um centro empresarial na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para prestar consultoria política.

Gozando de grande influência, o ex-governador é figura muito próxima do atual chefe do Executivo carioca, Cláudio Castro (PL), com quem teria contato telefônico ao menos uma vez por semana, de acordo com representantes do alto escalão do governo.

As articulações de Cabral permeiam membros do União Brasil, Republicanos, PL, MDB e PP, políticos que bebem da vasta experiência e habilidade estratégica para posicionar pré-candidaturas às eleições municipais do próximo ano.

Ainda que esteja em condição execrável diante de grande parte do eleitores fluminenses, o ex-governador confidenciou aos mais próximos que almeja tentar uma cadeira no Congresso Nacional, como deputado federal, em 2026.

Cabral tem 25,1 mil seguidores no Instagram, onde mantém contato direto com o público e estreita seu relacionamento com os eleitores.

Fonte: Pleno News/ Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil