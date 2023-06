Sérgio Hondjakoff comenta relação com o filho após reabilitação: ‘Não consigo ser o pai que gostaria’

Sérgio Hondjakoff comentou a relação com o filho, Benjamin, após deixar a reabilitação. O ator passou dez meses internado em uma clínica e recebeu alta no final de abril. Atualmente, ele mora no Rio de Janeiro e segue com o tratamento contra a dependência química. O eterno Cabeção de Malhação já retomou a carreira, com uma participação em um curta-metragem, mas reconhece que ainda não consegue ser o pai que gostaria.

“Estou buscando melhorarias, de estar mais ativo, produzir mais economicamente, estou correndo aqui atrás das minhas metas e dos meus objetivos, então infelizmente não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Não estou sendo aquele pai que gostaria de ser, mas acredito que vou ter ele para a vida e, por mais que eu não possa estar com ele, e de estar perdendo a fase mais fofa da vida dele, mas sempre que posso estou com ele, brinco e dou o meu melhor”, disse em um comunicado enviado à imprensa.

Um dos novos trabalhos de Serginho é no filme curta-metragem Se Não Houver o Amanhã, que está sendo gravado no Rio de Janeiro. A obra gira em torno da personagem Leia, interpretada por Bárbara Monteiro, uma mulher que cria os dois filhos sozinha e descobre um câncer terminal. Na história, o ator dá vida a Dr. João, o médico da personagem principal.

“Saí de um tratamento, estou há um ano limpo, então estou engatinhando emocionalmente. Estou tendo que ter muita paciência, resiliência e positividade para me manter sóbrio e para correr atrás dos meus objetivos. Mas fico feliz também de estar participando de um curta com essa temática”, falou.

Além desse trabalho, o artista contou que também tem propostas para fazer cinema e teatro e que vai começar a explorar uma outra carreira, pois quer ser terapeuta. “Tem uma novidade que estou buscando fazer uma imersão em um instituto e vou emitir meu certificado de terapeuta para, em breve, estar fazendo meus atendimentos como terapeuta de dependência química”, concluiu.

Fonte: R7/Foto: REPRODUÇÃO/RECORD TV