Sérgio Hondjakoff se interna para tratar dependência química

O ator Sérgio Hondjakoff, conhecido por interpretar o personagem Cabeção em Malhação, da TV Globo, começou um tratamento contra dependência química em um instituto na cidade de Sorocaba, em São Paulo.

Nesta segunda-feira (13), o diretor do Instituto de Dependência Química de Sorocaba, Denis Marcelo de Carvalho, afirmou que Sérgio compareceu à clínica de forma voluntária e iniciou o tratamento no último sábado (11).

– O nosso tratamento tem uma média de duração de 3 a 4 meses. Tudo depende da evolução de cada paciente – ressaltou.

No sábado, a mãe de Sérgio Hondjakoff, Carmen Lucia, já havia revelado que o ator tinha decidido se internar em uma clínica de reabilitação para tratar o vício em drogas. Carmem informou que a indicação sobre o local escolhido foi feita pelo cantor Rafael Ilha, que lutou há alguns anos contra a dependência química.

– Com tudo que aconteceu nestes últimos dias, [o cantor] Rafael Ilha se solidarizou com a situação e conversou comigo e com o Sérgio. Ele indicou o nome de uma boa clínica, uma das melhores do Brasil, que se disponibilizou a fazer todo o tratamento pelo tempo que for necessário – disse ela à revista Quem.

SURTO NO INÍCIO DE JUNHO

No início de junho, o ator surgiu em um live no seu perfil do Instagram com um comportamento perturbador. Visivelmente alterado, no que pareceu ser uma crise de abstinência, o ator proferia falas confusas e chegou a ameaçar de morte seu próprio pai.

Em um trecho da live que viralizou nas redes sociais, Hondjakoff demonstrou irritação porque seu pai, Francisco José de Mendonça, havia lhe negado a quantia de R$ 1 mil para que ele pudesse viajar a São Paulo.

– Fala, galera, beleza? Eu tô (sic) aqui pancadão e tá todo mundo aqui querendo me f****. Eu tô (sic) pedindo mil reais para o meu pai pra ir pra São Paulo e ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra a minha vontade porque eu dei uns “tequinhos” e eu fico muito louco – disse o ator, em tom agressivo.

Em seguida, o ex-global mostrou um bastão em suas mãos com o qual ele ameaçou o pai, que aparece dando as costas para a câmera.

– Pai, se você não me der mil reais eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais – esbravejou.

A luta de Sérgio Hondjakoff, de 37 anos, contra a dependência química veio à tona em agosto do ano passado, quando ele esteve internado em uma clínica de reabilitação em Pindamonhangaba, em São Paulo. O local foi interditado pelo Ministério Público sob acusação de manter os pacientes em cárcere privado. Na lista com os 46 pacientes estava o nome do intérprete de Cabeção.

Na época, ele desmentiu a informação por meio de um vídeo. Dias depois, ele admitiu que mentiu para preservar sua família.

– Fui internado porque foi preciso e menti para preservar minha família e, principalmente, o meu filho que só tem 1 aninho de idade. Tudo o que está nas redes da internet fica lá para sempre e menti porque não queria que o meu filho não tomasse conhecimento um dia desse fato depois de ele ter nascido. Peço que entendam a minha situação e que me perdoem – disse na ocasião.

A informação foi confirmada pelo diretor da instituição ao portal G1.