Sergio Marone defende que homens explorem sexualidade “mais aberta”

O ator Sergio Marone estreia, nesta quinta-feira (19/8), o filme Jesus Kid. A produção, inspirada no livro de Lorenço Murarelli, será exibida no Festival de Cinema de Gramado e pode ser assistido no Canal Brasil às 21h30.

Em entrevista à Marie Claire, o ator falou sobre a cena de nudez no longa e defendeu um novo olhar para o corpo masculino. “Quando, em um filme como Jesus Kid, se opta por colocar o personagem título nu, a gente quer contribuir para alguma reflexão e quebra de tabu, sem dúvida. O cinema explorou bastante o corpo feminino, e de forma bastante sexualizada, e agora vivemos um momento de buscar equilíbrio, igualdades entre os gêneros. Acho que tratar a nudez masculina de forma mais natural faz parte de um processo no qual os homens exploram sua sexualidade de maneira mais aberta, abrangente”, ressalta.

Sergio Marone e Paulo Miklos no filme Jesus Kid

A experiência durante os quase 10 anos que trabalhou para colocar Jesus Kid nas telonas despertou em Marone o desejo de seguir fazendo cinema. “Tenho vontade de contar histórias que ampliem o olhar das pessoas sobre diferentes assuntos. A arte existe para transformar as pessoas. Jesus Kid é o primeiro de uma série de produtos audiovisuais que tenho vontade de produzir e é o tipo de história que quero contar, com humor, mas também com muita crítica social, política, de forma muito sofisticada”, completa.