Nesta terça-feira (4), o ex-juiz Sergio Moro, que foi eleito no pleito de domingo como senador pelo estado do Paraná, declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Moro se manifestou por meio das redes sociais.

Segundo o ex-juiz, Lula (PT) não é uma opção eleitoral.

– Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro – escreveu, no Twitter.

Fonte: Pleno News