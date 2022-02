Sergio Moro parabeniza Mourão: “Voz sensata na República”

Ex-juiz elogiou o vice-presidente pela filiação ao Republicanos

O pré-candidato à Presidência Sergio Moro (Podemos) usou as redes sociais para parabenizar o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, pela filiação ao Republicanos.

– Parabéns ao vice-presidente, general Hamilton Mourão, uma voz sensata na República, pela filiação ao seu novo partido, o Republicanos, presidido pelo deputado federal Marcos Pereira – escreveu o ex-juiz no Twitter

O presidente Nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e o presidente do partido no Rio Grande do Sul, Carlos Gomes, confirmaram a filiação de Mourão. A solenidade acontecerá no dia 16 de março, na sede nacional da sigla, em Brasília.

Mourão pretende concorrer a uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul.

Foto: Podemos/Saulo Rolim

Pleno.News