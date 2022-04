Sergio Moro posta montagem e diz ser “primo” do “Homem de Ferro”

A equipe de marketing do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, segue tentando aproximar a imagem do ex-juiz à cultura pop. Em publicação no último domingo (17), Moro publicou uma montagem em que aparece como Homem de Ferro e brincou dizendo ser parente do personagem Tony Stark, da Marvel.

Na publicação, o ex-juiz exibiu um trecho de uma entrevista em que ele oferece a seu interlocutor um par de abotoaduras do super-herói. Na ocasião, Moro afirmou que há uma “história por trás” do presente. Na sequência, ele revela que o sobrenome materno de sua mãe é Stark, o mesmo do personagem interpretado por Robert Downey Jr.

– Agente da CIA? FBI? Funcionário da Globo? Sinto muito, mas ninguém acertou: primo do Tony Stark, graças ao sobrenome da Dona Odete, minha mãe, uma legítima “Stark”. Supondo que os Vingadores viessem passar uns dias no Brasil, qual o principal problema que eles deveriam resolver? – questionou na legenda do vídeo.

No espaço para comentários da publicação, internautas demonstraram não gostar da proposta da equipe do ex-juiz e fizeram piadas, enquanto outros apoiadores manifestaram aprovação.

– Moro, a estratégia não está dando certo. Troque urgente seus marketeiros de campanha – escreveu uma usuária do Instagram, acrescentando emojis de risadas.

– Pré-campanha feita por estagiários – acrescentou um internauta.

– A cada dia que passa, gosto mais do Moro – aprovou um fã.

– O Stark Morreu no final de Ultimato, o Moro morreu politicamente – completou outro usuário.

Sergio Moro deixou de ser pré-candidato à Presidência da República ao decidir abandonar o partido Podemos e migrar para o União Brasil. Embora tenha sinalizado que não desistiu de seu projeto presidencial, ele encontrou grande resistência na nova legenda, que foi taxativa ao determinar que o ex-ministro não seria o escolhido para a corrida pelo Planalto. O partido escolheu Luciano Bivar e indicou que o ex-juiz se candidatará a algum cargo no Congresso pelo estado de São Paulo.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução / Instagram