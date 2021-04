Sérgio Reis detona Doria e Covas: “Meto a mão na cara de vocês”

O cantor Sérgio Reis fez um grande desabafo durante a live musical que fez na última quarta-feira (14), no YouTube. Indignado, o sertanejo detonou as medidas restritivas impostas pelo governador de São Paulo, João Doria, e pelo prefeito da capital, Bruno Covas. Reis chamou a atenção para as famílias que estão passando fome por causa das políticas dos tucanos e ainda “falou grosso” com os gestores.

– Tá um inferno aqui, em São Paulo. Brigando com prefeito, brigando com governador. O que vocês querem fazer com o nosso povo? Hein, Doria? Hein, Covas? O que vocês querem? Será que eu preciso ir aí meter a mão na cara de um de vocês? E eu faço! Fujam de mim. Não estou mais aceitando ser amigo de nenhum de vocês. O que vocês estão fazendo com os comerciantes, com o povo… Vocês estão matando todo mundo de fome. É isso que vocês querem, que a China tome conta da gente? Ou querem apanhar na cara? Porque vocês merecem! – disparou o cantor.

Em seguida, ele ainda desafiou Doria e Covas a processá-lo e afirmou: “o povo está comigo”.

– Depois vem me falar, me processem. Fala que estou errado, e vocês vão ver o que vai virar a frente da casa de vocês. Vocês acham que o povo não está comigo. Mas pensem nisso. Eu não me manifestei até hoje. Estou quieto lá para não pegar essa Covid. Mas o povo está morrendo de fome, e vocês são muito culpados. Acordem para a vida! – pediu Reis.

Por: Gabriela Doria

Fonte: Pleno News